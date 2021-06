Abruzzo: intesa comune Teramo e Cri a sostegno di persone in condizioni di vulnerabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La funzione di un progetto-pilota, è stato spiegato nell'occasione, è anche quella di ridefinire il target dei destinatari e quello ora avviato da Comune e Croce Rossa serve in particolare a fotografare la misura attuale del bisogno sociale. Viene così lanciata una modalità innovativa di intermediazione tra datori di lavoro e lavoratori in difficoltà. E il fatto che lo facciano le istituzioni, assume un valore straordinario, perché tale intermediazione ha una impronta prevalentemente sociale e va a intercettare quelle categorie che hanno difficoltà, quali ad esempio i cinquantenni, nell'ottica del vero principio di solidarietà: qui non è il bisogno che si esprime in funzione delle istituzioni ma il contrario; ed è qualcosa di diverso, rivoluzionario, come sancito in fondo, e anzi dapprincipio, nella Costituzione: il diritto al lavoro da garantire a tutti. (Gru)