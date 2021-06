Scuola: Allevi (Anci), indicazioni certe su modalità riaperture per prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al ministro Patrizio Bianchi di avere al più presto indicazioni precise sulle modalità di ripresa delle attività scolastiche ed educative di settembre, per consentire ai Comuni e alle Città metropolitane di poter organizzare per tempo la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e dei relativi servizi di supporto. Al momento, infatti, non abbiamo alcuna indicazione su come dovrà partire il nuovo anno scolastico". Lo afferma in una nota Dario Allevi, sindaco di Monza e delegato all'Istruzione e Politiche educative dell'Anci. "I tempi cominciano ad essere stretti e non possiamo ritrovarci a ridosso del suono della prima campanella a rispondere agli avvisi per i finanziamenti, a programmare gli interventi di edilizia e ad organizzare le attività connesse con la scuola. I Comuni devono avere subito le informazioni sulle misure di sicurezza che saranno adottate per poter organizzare le attività e i servizi: dalla presenza nelle classi per l'eventuale reperimento di spazi, alle mense, ai servizi pre e post scuola, oltre ad avere indicazioni sul trasporto scolastico - prosegue il sindaco Allevi -. E' necessario conoscere al più presto se ci sarà un aggiornamento del Piano scuola 2020-2021 e dei relativi protocolli di sicurezza. Abbiamo poco più di due mesi lavorativi e servono certezze per assicurare alle famiglie servizi adeguati e consentire a Comuni e Città metropolitane di lavorare per tempo. L'Anci e i Comuni sono pronti ad offrire la consueta e fattiva collaborazione per trovare soluzioni condivise e favorire il rientro a scuola nelle migliori condizioni di sicurezza dei bambini e bambine e del personale scolastico, ma occorre fare in fretta". (Com)