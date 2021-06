Campania: Pellegrino (Iv), bene audizione commissione Anticamorra su inchiesta rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati della Regione Campania, su richiesta presentata dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, ha tenuto un'audizione relativa all'inchiesta delle direzioni distrettuali antimafia di Potenza e Lecce sugli sversamenti illegali di rifiuti nel territorio del Vallo di Diano. I commissari hanno ascoltato i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e del volontariato". L'annuncio in una nota del partito campano. Pellegrino ha spiegato: "Un'audizione utile e costruttiva; prezioso il confronto con le realtà che vivono il territorio. Lo Stato ha il dovere di mostrare la propria forza nei confronti di chi vuole distruggere la nostra terra e per questo ho ritenuto opportuno, tra le altre misure adottate, chiedere di predisporre un sopralluogo della commissione sulle aree coinvolte in questo disegno criminale a testimonianza che la Regione Campania è presente e attiva contro chi vuole inquinare la nostra terra". (segue) (Ren)