Campania: Pellegrino (Iv), bene audizione commissione Anticamorra su inchiesta rifiuti (2)

- Pellegrino ha spiegato: "Dalle indagini sembra emergere un articolato sistema criminale, dedito al traffico e allo sversamento illegale di rifiuti operante nel Territorio del Vallo di Diano. Noi questo non lo consentiremo, e manterremo alta l'attenzione sull'inchiesta delle Procure. Inquinare la terra nella quale viviamo per beceri profitti economici, significa distruggere il futuro dei nostri figli". Infine il capogruppo regionale campano di Italia Viva ha concluso il suo intervento e ha detto: "Ormai è scientificamente provata la relazione diretta tra la qualità dell'ambiente nel quale viviamo e la nostra salute. Bisogna mettere in campo tutte le strategie possibili per prevenire questi fenomeni criminali e per tutelare un Territorio di grande pregio naturalistico, paesaggistico e ambientale". (Ren)