Economia: Alis, a Sorrento da 1 a 3 luglio per ripartenza blue e green economy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. Grimaldi ha aggiunto: "“Nella giornata inaugurale, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sorrento Massimo Coppola e della relazione economica di Carlo Cottarelli, le sessioni di lavoro si concentreranno su “competitivita’ ed efficienza per la ripartenza del sistema produttivo”, “sostenibilita’ e digitalizzazione al centro del Pnrr”, “green e blue economy: rotta verso il 2050”, “empowerment femminile nel nuovo mondo del lavoro”. La seconda giornata di lavori, quella di venerdì 2 luglio, inizierà con l’importante presentazione dello studio realizzato da Alis insieme a Svimez e Sr-m e proseguirà con importanti panel focalizzati su “un anno di emergenza: trasporto e logistica motore della ripresa”, “trasporti e logistica green come pilastri del sistema paese”, “il network dei porti per lo sviluppo del mediterraneo”, “infrastrutture e mobilita’ sostenibili per connettere l’italia”. Grimaldi ha concluso: "Infine, la giornata conclusiva di sabato 3 luglio sarà aperta dalla presentazione del rapporto “Alis e Rse insieme per la sostenibilità” e, successivamente, si svolgeranno le due sessioni di lavoro mattutine “la transizione green del sistema portuale tra europa e semplificazione” e “imprese, turismo e sostenibilita’ oltre la crisi”. (Ren)