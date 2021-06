Abruzzo: campercaravan di Trigano fino in Germania grazie a SangritanaCargo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'ambiente ne beneficia, considerato che si riducono fortemente le emissioni di anidride carbonica, liberando anche le principali arterie autostradali. Basti pensare che per ogni treno effettuato si stima una riduzione di anidride carbonica di 14,4 tonnellate e di 691,2 tonnellate l'anno. "Un traguardo importante - ha commentato il presidente Marsilio - che arriva proprio nei giorni in cui i dati dimostrano come l'Abruzzo sia diventata la regione traino per l'export alla luce della progressiva ripresa delle esportazioni dei nostri prodotti. Questo servizio di SangritanaCargo - ha aggiunto - non solo rafforza tale vocazione del nostro territorio ma rappresenta anche l'ennesima dimostrazione del fatto che, come regione Abruzzo, stiamo lavorando proprio nell'ottica di mettere in condizione il nostro vettore, SangritanaCargo, di offrire alle aziende quelle piattaforme logistiche e infrastrutturali capaci di servire le necessità delle imprese della produzione e favorire, quindi, nel breve e medio periodo, la creazione benessere e ricchezza nel nostro territorio". (Gru)