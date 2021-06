Sardegna: Coldiretti, pecore e capre più produttive grazie a informatica e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliora fino al 40 per cento la produttività degli allevamenti che si affidano a Sementusa, il protocollo operativo studiato e messo in pratica dalla start up Sementusa Tech. La start up è nata nel 2016 ed è costituita da 2 veterinari e 2 ingegneri informatici che dal 2013 hanno svolto un lavoro di ricerca scientifica che ha portato, in collaborazione con l'università di Messina, alla validazione del protocollo operativo Sementusa. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza degli allevamenti ovini e caprini. Per realizzarlo sono state messe insieme competenze veterinarie con competenze informatiche, ingegneristiche e di data-scientist. "Un mix vincente di ricerca e informatica applicata alla tradizione che sta trovando l'approvazione degli allevatori che la stanno sperimentando che oltre ai vantaggi economici possono avere l'azienda sotto controllo dal cellulare - afferma Frediani Mura delegato dei Giovani Coldiretti sardi - Sementusa è un protocollo concreto che vogliamo far conoscere ai nostri soci ed in particolare ai giovani. Gli ovili moderni sono delle vere imprese che devono conservare la propria distintività tradizionale e produrre in modo sostenibile. E per far questo nel migliore dei modi devono collaborare, come fanno già in tanti, con le professionalità del settore ed applicare la ricerca e le nuove tecnologie al campo. Con Sementusa si informatizza e razionalizza la riproduzione degli allevamenti ovino e caprino con dei risultati tangibili". (Rsc)