Sardegna: da Regione 900 mila euro per insegnamento minoranze linguistiche storiche in scuole

- La seconda Commissione del Consiglio regionale ha dato il via libera alla programmazione dell'insegnamento nelle scuole delle lingue delle minoranze storiche (sardo e catalano) proposta dall'assessorato della Pubblica istruzione. La Regione metterà a disposizione 900 mila euro che finanzieranno due linee di interventi: 500 mila euro andranno alle scuole di ogni ordine e grado per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare del sardo e del catalano di Alghero in orario curriculare, 400 mila saranno invece utilizzati per la realizzazione di laboratori didattici in orario extracurriculare. "Con questo programma diamo attuazione agli art. 17 e 19 della legge n.22 del 2018 che disciplina la politica linguistica regionale - ha detto l'assessore alla Pubblica istruzione Andrea Biancareddu sentito in mattinata dalla Commissione - dopo le difficoltà dovute alla pandemia l'insegnamento del sardo e del catalano potrà finalmente entrare a regime". (segue) (Rsc)