Infrastrutture: Toti, autostrade liguri siano gratis fino a temine lavori

- Tutte le autostrade "devono essere gratuite in Liguria, totalmente e a prescindere dalla tratta, fino a quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. "È quello che chiediamo in una lettera e chiederemo in tutte le sedi al ministero delle Infrastrutture, unico titolare delle concessioni, e a tutti i gestori autostradali, a fronte dagli enormi disagi che stiamo subendo, non solo in queste ore ma negli ultimi anni", spiega per poi concludere: "Se non si può modificare il piano dei cantieri, almeno evitiamo a liguri e turisti la beffa del pedaggio per un servizio che non c'è. La Liguria ha bisogno di ripartire". (Rin)