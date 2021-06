Napoli 2021: Ronghi (Cnal), M5s "turisti" estranei alla città e ai suoi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La passeggiata 'turistica' a Napoli di Conte, Di Maio e Manfredi ha evidenziato la loro estraneità alle abitudini e alle problematiche della città, hanno forse pensato di poter prendere in giro i napoletani ma 'cca' nisciuno è fesso'". E' quanto afferma il segretario della Cnal, Salvatore Ronghi, che poi continua: "L'ex premier, in particolare, parla di 'Patto per Napoli' dimenticando che ha guidato il Governo per ben due anni e avrebbe potuto andare ben oltre le mere dichiarazioni di intenti per il capoluogo partenopeo, così come il componente del suo Governo, l'ex ministro dell'Università Manfredi. Il problema principale del nostro territorio è la disoccupazione e la sua risoluzione richiede una risposta politica ed istituzionale forte ed efficace che vada oltre i soliti spot e che consenta di attrarre nuovi investimenti a Napoli e nella sua area metropolitana. Anche su questi temi gli esponenti di M5s sembrano solo 'turisti', ma sono certo che i napoletani non si faranno ingannare e sapranno ben scegliere il loro futuro alle prossime elezioni comunali", conclude Ronghi. (Ren)