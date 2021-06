Piemonte: Cirio, nuova base Ryanair a Caselle? Un sogno che si realizza, ci lavoravo da 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo creduto fin dall’inizio nella possibilità di rilanciare l’Aeroporto di Torino e rendere il principale scalo piemontese la meta ideale per lavoro e turismo. Quella di oggi è un’ottima notizia, che conferma la buona governance di Sagat e premia gli sforzi che la Regione fa da tempo per rendere Torino e il Piemonte sempre più attrattivi per investitori, aziende e turisti. Non vediamo l’ora di sviluppare tutte le opportunità che avere una base Ryanair offrirà al nostro territorio". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori regionali alle Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi e alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio sulla scelta dell’Aeroporto di Torino come nuova base italiana da parte di Ryanair. "Questo è un sogno che si realizza, a cui avevo iniziato a lavorare quando nel 2010 ero assessore al turismo della Regione Piemonte - sottolinea il presidente Cirio -. Grazie a Ryanair e grazie a Sagat con cui continueremo a lavorare per valorizzare al massimo questa importante opportunità. Non poteva esserci notizia più bella in questa prima settimana di zona bianca. Il Piemonte riparte. Anzi, vola!". (segue) (Rpi)