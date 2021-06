Piemonte: Cirio, nuova base Ryanair a Caselle? Un sogno che si realizza, ci lavoravo da 10 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa importante implementazione delle rotte Ryanair su Torino – sottolinea l’assessore Gabusi – è l’ideale completamento degli investimenti fatti dalla Regione Piemonte per il collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto, che, dopo tanti anni di stasi e rallentamenti, vedrà finalmente la luce a gennaio 2023, connettendo Caselle alla città e alla rete ferroviaria sia regionale sia ad Alta Velocità in meno di trenta minuti e con treni ogni 15 minuti". "La prima compagnia aerea in Europa ha scelto Torino e il Piemonte per la sua 16° base – commenta l’assessore Poggio -. Grazie al rapporto positivo con Caselle, che dura da 22 anni, la compagnia aerea ha investito 165 milioni di euro per collegare Torino con 32 rotte nazionali e internazionali e ben 18 nuovi collegamenti. Un risultato eccellente, degno di una città di standing europeo". (Rpi)