Decreto Semplificazioni: Anci, grave esclusione Comuni da cabina regia

- "Valutiamo in modo sostanzialmente positivo le disposizioni sulla semplificazione delle procedure di affidamento e realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse dei Fondi europei (Pnrr e Fondo Complementare). Ma non possiamo che criticare la parte sulla governance con la grave esclusione dei rappresentanti di Comuni e Città metropolitane dalla cabina di regia, che avrà il fondamentale compito di coordinare e monitorare gli investimenti con le risorse del Pnrr. Questa lacuna va colmata prevedendo da un lato la partecipazione dell’Anci alla cabina di regia e dall’altro chiarezza sull’attribuzione diretta a Comuni e Città metropolitane, senza intermediazioni regionali, delle risorse per la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr. Ad evidenziarlo è stato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti che, in quanto vicepresidente nazionale, ha rappresentato l’Anci davanti le commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente della Camera, impegnate nell’esame del decreto Semplificazioni. (segue) (Com)