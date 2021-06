Decreto Semplificazioni: Anci, grave esclusione Comuni da cabina regia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nello specifico delle norme sulla semplificazione, Pizzarotti ha posto l’accento sulla loro eccessiva settorialità di intervento. "Il decreto si concentra su semplificazioni di singoli procedimenti relativi a investimenti in determinati ambiti d’intervento: fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico, l’economia circolare, Mezzogiorno, Edilizia scolastica, Transizione digitale e Acquisti informatici. Mentre pochi - ha osservato Pizzarotti - sono gli interventi sull’ordinaria disciplina del procedimento amministrativo, della Conferenza dei servizi o delle procedure su autorizzazioni paesaggistiche, edilizia e rigenerazione urbana che avrebbero richiesto maggiore incisività semplificatoria, come Anci aveva proposto nelle scorse settimane". Vi è poi un aspetto cruciale che secondo l’Associazione inficia l’efficacia dell’impianto normativo sulle semplificazioni. "Il provvedimento sconta un’ambiguità ed un’incertezza interpretativa sulla possibilità di utilizzare alcune disposizioni di semplificazione delle procedure oltre che alle procedure relative agli investimenti finanziati in tutto o in parte dalle risorse del Pnrr o del Fondo complementare, anche ad altri progetti infrastrutturali già ammessi a finanziamento con altri bandi e/o avvisi pubblici. Sono interventi che - ha osservato Pizzarotti - pure necessitano di un’accelerazione della capacità di spesa dei Comuni e delle Città Metropolitane". (segue) (Com)