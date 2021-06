Decreto Semplificazioni: Anci, grave esclusione Comuni da cabina regia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sostanza - è la critica dell’Anci - si crea un ‘doppio binario’ procedurale per utilizzare le misure di semplificazione previste dal decreto solo per gli investimenti finanziati in tutto o in parte dal Pnrr. Con il rischio evidente di frenare il trend positivo degli investimenti pubblici, che vede i Comuni e le Città come i principali investitori pubblici con una capacità di gran lunga superiore agli altri livelli di governo, e allo stesso tempo di creare lunghi e inutili contenziosi. Ma la criticità maggiore secondo Anci è legata alla "mancanza di chiarezza nella definizione dele procedure con cui verranno finanziati i progetti i cui ambiti di intervento sono di stretta competenza dei Comuni e delle Città Metropolitane". Un quadro che porta con sé, "il concreto rischio di essere incolpevoli responsabili della mancata realizzazione delle opere se gli stessi non saranno chiamati a gestire direttamente e senza intermediazioni regionali le risorse del Pnrr". (Com)