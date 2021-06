Sardegna: Province, commissione Riforme al lavoro per superare conflitto con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà istituita una sottocommissione che si occuperà di studiare una nuova attuazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale della Sardegna, in modo da far cadere la contestazione contenuta nel ricorso del governo contro la legge 7 del 2021 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione", che rileva la mancata consultazione delle popolazioni attraverso un referendum preventivo. E' quanto è stato deciso oggi nel corso della seduta della commissione Autonomia e Riforme, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), che ha sentito in audizione l'assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna. Il governo, ha sottolineato il presidente Saiu, non ha messo in discussione l'assetto territoriale scelto dalla Sardegna, nell'esercizio delle sua autonomia, né il numero delle province e città metropolitane, né i costi per il loro esercizio, ma la non applicazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale sardo. Ed è su questo punto che la Commissione lavorerà per arrivare a una soluzione che garantisca l'autonomia della Sardegna e che, allo stesso tempo, risolva il problema sollevato dal Governo. Si cercherà, dunque, prima una soluzione condivisa, lasciando come ultima strada da percorrere lo scontro in giudizio. (segue) (Rsc)