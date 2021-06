Sardegna: Province, commissione Riforme al lavoro per superare conflitto con governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un percorso condiviso anche dall'assessore Sanna, che però si è detto perplesso per la decisione del governo di impugnare la legge per la non applicazione dell'art. 43, visto che in altre occasioni, a partire dall'istituzione della provincia di Oristano nel 1974 fino all'istituzione della città metropolitana di Cagliari nel 2016, non è stato richiesto il referendum preventivo. Sanna ha sottolineato che a legislazione invariata sono state fatte scelte diverse, ma si è detto d'accordo a lasciare lo scontro con il governo come ultima strada, prospettando l'ipotesi di coinvolgere le popolazioni interessate con un referendum confermativo. Il consigliere del Pd, Roberto Deriu, ha evidenziato l'importanza del ricorso presentato dal governo, che riconosce lo Statuto sardo come norma costituzionale vigente e non derogabile. E' una vittoria dell'autonomia della Sardegna, ha evidenziato Deriu, che ha suggerito l'istituzione della sottocommissione che lavori per una nuova applicazione dell'articolo 43. Una proposta che è stata condivisa dal presidente del Parlamentino e dagli altri commissari. Saiu ha anche evidenziato, in attesa del lavoro della sottocommissione, la necessità di modificare anche la norma transitoria della legge 7 che prevedeva termini perentori per la sua applicazione. (segue) (Rsc)