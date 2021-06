Sardegna: Province, commissione Riforme al lavoro per superare conflitto con governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta è intervenuto il consigliere Giorgio Oppi (Udc Cambiamo), che ha sollecitato i commissari della maggioranza a una maggior presenza in commissione e più celerità e decisione nell'affrontare i temi di competenza del parlamentino. Ignazio Manca (Lega) ha parlato di un ricorso di natura giuridica e politica, mentre il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda, ha confermato la contrarietà a questa legge e ha ricordato che il governo potrebbe, in un secondo momento, impugnare la legge anche per altri aspetti. Il consigliere del Psd'Az, Giovanni Satta, ricordando di essere uno dei firmatari della proposta di legge per l'istituzione della provincia della Gallura, ha evidenziato che i sindaci del territorio che rappresenta si sono già espressi a favore all'unanimità, e che è d'accordo a cercare un dialogo con il governo e non lo scontro, nel rispetto della volontà delle popolazioni. (Rsc)