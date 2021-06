© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente ufficializzata la candidatura a presidente della regione Calabria del mio amico fraterno Roberto Occhiuto. A lui vanno i miei più sinceri auguri per questa meritata avventura. La scelta naturale del centrodestra per proseguire la strada della legalità e della trasparenza tracciata da Jole. Forza". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)