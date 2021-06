Campania: Pierro (Lega), fare chiarezza su inquinamento nella valle dell'Irno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale campano della Lega Attilio Pierro ha annunciato di aver presentato un'interrogazione sul tema dell'inquinamento nella valle dell'Irno in provincia di Salerno. Pierro ha spiegato: ""Negli ultimi anni l'istituto zooprofilattico sperimentale per il Mezzogiorno, di concerto con la task force inter-ministeriale Terra dei Fuochi, la Regione Campania, l'Arpac e grazie al contributo delle Università campane, ha condotto un importante e innovativo piano di monitoraggio chiamato Campania Trasparente. Si è trattato di un'azione di sistema, studio, conoscenza e monitoraggio del territorio su aria, suolo, acque, matrici animali e vegetali. In coerenza con quanto previsto dal progetto, è stata condotta un'azione di biomonitoraggio e di studio nei Comuni di Salerno, Baronissi e Pellezzano, per le porzioni di territorio interessate dalla presenza di industrie ad elevata ricaduta ambientale per valutare la potenziale ricaduta di inquinanti nelle matrici investigate". Pierro ha aggiunto: "Le conclusioni sono state raccolte nello studio di esposizione nella popolazione suscettibile (Spes). Da una prima analisi condotta sui soggetti arruolati nel territorio della Valle dell'Irno, la concentrazione di alcuni metalli potenzialmente tossici è risulta essere maggiore rispetto ai valori di riferimento individuati dalla comunità scientifica". (segue) (Ren)