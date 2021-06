Campania: Pierro (Lega), fare chiarezza su inquinamento nella valle dell'Irno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierro ha proseguito: "Nella fattispecie, i livelli sierici di mercurio, presenti nei volontari residenti nella Valle dell'Irno, sarebbero risultati addirittura cinque volte superiori a quelli riscontrati nella media della popolazione. In definitiva, i valori osservati sui campioni di suolo nel territorio della Valle dell'Irno a ridosso dei tre comuni di Salerno, Pellezzano e Baronissi, sono verosimilmente attribuibili ad un apporto antropico". Dunque l'esponente regionale della Lega ha affermato: "A seguito dei risultati emersi dallo studio Spes, le popolazioni di quelle aree sono fortemente preoccupate dello stato dell'ambiente e delle possibili ricadute sulla loro salute e per questo motivo ho interessato la Regione Campania per avere urgenti chiarimenti e disporre ulteriori approfondimenti al fine di escludere l'insorgenza di un'emergenza ambientale occulta, tanto nella Valle dell'Irno quanto in tutta la Provincia di Salerno". (Ren)