- "La candidatura di Occhiuto alla presidenza della regione Calabria è una garanzia per Forza Italia, per il centrodestra e per i calabresi. Conosco Roberto da tanto tempo, in questi anni ho sempre apprezzato la sua determinazione e l’amore per la sua terra. Sarà un ottimo governatore". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Rin)