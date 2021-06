Regionali Calabria: CI, bene scelta Occhiuto, è candidato forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti che il centrodestra in maniera coesa abbia scelto il nome di Roberto Occhiuto come candidato presidente della regione Calabria". Lo dichiarano in una nota i deputati di Coraggio Italia Cosimo Sibilia e Felice Maurizio D'Ettore, in una nota. "Una candidatura forte la sua - aggiungono - persona competente, di grande esperienza, dotata di autorevolezza politica e legatissima al proprio territorio. Noi di Coraggio Italia lo sosteniamo con forza e convinzione. Siamo certi che Roberto Occhiuto farà sicuramente bene in una regione che merita una buona politica amministrativa in continuità con l'esperienza di governo del centrodestra unito". (Com)