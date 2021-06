Molise: Fanelli (Pd), molisani residenti ad estero si possano vaccinare in loro terra d’origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello al presidente della regione Molise per assicurare a tutti i molisani residenti all'estero la possibilità di vaccinarsi anche nella loro terra di origine, così come stabilito dal decreto del 12 marzo 2021 e dall'ordinanza n. 6 del 2021 del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per gli italiani non iscritti al Servizio sanitario nazionale lo ha lanciato la consigliera regionale Micaela Fanelli, capogruppo Pd nell'Assemblea regionale che ha annuciato di aver depositato un apposito ordine del giorno in proposito. Secondo l'ultimo Rapporto italiani nel mondo 2020 della Fondazione Migrantes, spiega Fanelli, infatti, i cittadini molisani residenti all'estero iscritti all'Aire sono 91.097. Di questi, molti, in occasione del periodo estivo, soggiorneranno in Molise dove, però, "sono ancora incerte le procedure per accedere alla piattaforma vaccinale istituita dalla Regione. A tutt'oggi, infatti, nella sezione di prenotazione aperta ai cittadini, non è presente - così come hanno già fatto, ad esempio, l'Abruzzo, il Lazio e la Lombardia - una specifica voce per i nostri corregionali che vivono stabilmente all'estero e sono regolarmente iscritti all'Aifa. Coloro che, hanno chiesto informazioni all'Asrem, sono stati invitati ad inviare una generica email di richiesta ed attendere la chiamata, senza però avere nessuna certezza in merito. Per superare ogni dubbio, allineare il Molise alle disposizioni nazionali e offrire tutte le garanzie ai molisani iscritti all'Aire che vorranno essere immunizzati nella loro terra di partenza, ho quindi ritenuto opportuno impegnare il Consiglio e il governatore ad attivare rapidamente le procedure per ammettere alla prenotazione e alla somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2 tutti i molisani che, vivendo stabilmente all'estero, non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale. In primis, dunque, gli iscritti all'Aire che vivono temporaneamente sul territorio nazionale, quindi i dipendenti delle istituzioni dell'Unione europea, gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche, il personale di enti e organizzazioni internazionali e i loro familiari che soggiorneranno nei prossimi mesi sul territorio nazionale e regionale". (Gru)