Regionali Calabria: Gasparri (FI), Occhiuto scelta migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto "è la scelta migliore che si potesse fare per la regione Calabria. La sua esperienza, il suo legame con il territorio sapranno proseguire il lavoro di rilancio e di valorizzazione già avviato. L'amore per la sua terra lo spinge a lasciare gli incarichi romani per tornare e dedicarsi completamente alla Calabria. Sono certo che i cittadini premieranno questa scelta che troverà anche molti di noi come sempre in prima linea per sostenerla". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia.(Com)