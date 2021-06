Molise: Iorio (Fd'I) su Torre Covid, a tempi lunghissimi si aggiunge aumento costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che dopo una riunione fiume si sarebbero sbloccati i lavori per la realizzazione della Torre Covid che comporteranno almeno 7-8 mesi per l'attuazione. Ai tempi lunghissimi, dunque, si aggiunge anche l'aumento dei costi. La notizia rappresenta una vera e propria angheria nei confronti dei molisani da parte del governo nazionale, con la complicità del presidente della Giunta regionale. Il tutto condito da una confusione gestionale che vedrà coinvolto ancora il Cardarelli di Campobasso che non solo non avrà più disponibili i locali adibiti ad ambulatori, ma l'ospedale unico centro Hub e Dea di primo livello regionale dovrà condividere con la Torre Covid anche i servizi e i percorsi. Insomma, quella che dovrebbe essere una buona novella non è altro che una notizia in cui non c'è nulla da gioire, ma solo da sperare che davvero il Covid sia sconfitto". Lo scrive, in una nota, l'ex presidente della regione Molise, oggi consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Iorio. (Gru)