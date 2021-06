Campania: De Luca, su sanità no a demagogia di sindaci imbecilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un conto è la demagogia di chi pensa di fare voti sulla pelle dei cittadini, altro conto è usare la ragione per dare servizi di qualità ai pazienti. La Regione Campania è uscita da commissariamento nel 2019 ma per tre anni saremo osservati speciali dal governo e dobbiamo fare programmazione adeguata a standard nazionali non a demagogia di sindaco imbecille. E se non rispettiamo, qualche ospedale come a Solofra ce lo fanno chiudere. E saltano le assunzioni". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)