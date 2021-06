Emilia Romagna: aperte prenotazioni vaccino per 30-34 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuano ad aprirsi, in maniera scaglionata per fascia di età e in ordine anagrafico, le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid per gli under 40 in Emilia-Romagna, e si conferma positiva la risposta da parte dei cittadini più giovani da Piacenza a Rimini. Questa mattina è stata la volta deli 30-34enni, i nati dal 1987 al 1991, e alle 13 sono già oltre 30mila, per la precisione 30.018, gli emiliano-romagnoli di questa fascia di età che hanno ricevuto data, luogo e ora della somministrazione". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna: "È la terza fascia di età under 40 per cui si aprono le agende, dopo i 12-19 e i 35-39: dopo di loro toccherà lunedì 14 giugno ai 25-29enni e si concluderà mercoledì 16 con i 20-24. A metà del mese quindi tutta la popolazione residente da Piacenza a Rimini avrà avuto la possibilità di prenotare la propria vaccinazione; ovviamente la possibilità di fissare l’appuntamento resta sempre aperta a partire dalla data di sblocco delle finestre, per consentire a tutti coloro che lo vorranno di ricevere il vaccino". Soddisfatto l'assessore regionale Raffaele Donini: “Ogni nuova fascia di età che introduciamo risponde in maniera pronta e significativa, e fra meno di una settimana avremo dato la possibilità a ogni emiliano-romagnolo di prenotare la propria vaccinazione: la prima dose per tutta la popolazione, che significa già una massa critica vicina all'immunità di gregge, è un traguardo più che concreto per una macchina vaccinale capace di garantire oltre 40mila somministrazioni al giorno. Il nostro obiettivo principale- conclude l'assessore- è completare le vaccinazioni di chi vive o lavora in Emilia-Romagna per la fine dell'estate". (Ren)