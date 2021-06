Sardegna: il caso province in commissione Autonomia e Riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Autonomie e Riforme ha aggiunto: "Considerare poi il numero di leggi impugnate una misura della qualità legislativa è un altro grave errore. Se vogliamo essere sicuri che le leggi del Consiglio regionale non vengano impugnate non abbiamo che due strade: non farne per niente oppure limitarci a ricopiare le leggi statali. Così, forse, eviteremo il conflitto con il governo, rinunciando però alla nostra autonomia. Il tema che si ripropone anche oggi - ha concluso Saiu - rispetto all'impugnazione della legge del Consiglio regionale sul riordino del sistema delle autonomie locali, è proprio questo: il rapporto tra autonomia speciale e governi centrali. E la nostra specialità va difesa". (Rsc)