Molise: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale (2)

- Nella seconda parte della riunione l'assemblea dovrà iniziare l'esame e la discussione su una serie di proposte di leggi e riguardanti " La disciplina delle attività commerciali"; "La disciplina regionale delle attività artigianali"; "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna" ; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione"; "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo." "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano"; "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise"; "Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida". (Gru)