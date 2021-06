Sardegna: 60enne scomparsa a Mogorella, si indaga per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio. E' l'ipotesi di reato su cui la procura della Repubblica di Oristano sta indagando in merito alla scomparsa di Marina Castangia, 60 anni, parrucchiera originaria di Cabras ma residente a Mogorella, della quale non si hanno più notizie dai primi di maggio. Antonio Demelas, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati. La sua abitazione di Mogorella da questa mattina è oggetto di perquisizione da parte del Carabinieri della Compagnia di Mogoro e degli specialisti del Ris di Cagliari. La scomparsa della donna era stata denunciata dal figlio e dai fratelli della donna che alle forze dell'ordine hanno dichiarato di non aver più notizie di Marina Castangia da febbraio. Il compagno, invece, ha dichiarato che ai primi di maggio la donna era tornata a casa per prendere dei vestiti. Del caso si è occupata la popolare trasmissione Rai "Chi l'ha visto". (Rsc)