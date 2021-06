Campania: Pellegrino (Iv), soddisfatto per approvazione velocizzazione iter legge sentieristica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pellegrino ha aggiunto: "La sentieristica - rappresenta uno dei principali punti di forza del nostro territorio e della nostra regione per l'importante patrimonio naturalistico e paesaggistico. Il regolamento è uno strumento indispensabile per definire i criteri per la realizzazione degli itinerari escursionistici, per le modalità di catalogazione e la manutenzione dei percorsi e per le modalità di installazione della segnaletica". Quindi ha concluso: "Purtroppo l'emergenza pandemica ha rallentato l'approvazione del Regolamento stesso, ma con il sensibile miglioramento dell'andamento del contagio oggi possiamo procedere per intraprendere il percorso che mira a valorizzare le nostre risorse naturali che rappresentano un importante volano per il turismo ecosostenibile". (Ren)