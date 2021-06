Campania: Zinzi (Lega), su Astrazeneca De Luca fa solo preoccupare i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca ancora una volta in diretta facebook aumenta le preoccupazioni, anziché dare risposte. Da un presidente di Regione ci aspettiamo un'interlocuzione costruttiva con il governo, mentre invece continua a riversare sui campani le sue domande e le sue perplessità sulla gestione delle seconde dosi AstraZeneca. Opportuno il blocco delle somministrazioni agli under 60, ma nel caso specifico quella di De Luca è stata una vera e propria inversione a U dal momento che ha improntato gran parte della campagna vaccinale proprio sugli AstraDay aperti anche ai giovanissimi. E' soprattutto grazie a queste iniziative che oggi si pavoneggia sulla percentuale delle dosi somministrate. Quindi ok la cautela, ma non nasconda la mano che ha tirato il sasso". Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Regione Campania e componente Commissione Sanità.(Ren)