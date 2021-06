© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce delle nuove raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali sull’utilizzo dei vaccini anti-Covid a vettore adenovirale, la Regione Piemonte ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson alla popolazione under 60. A renderlo noto, con una nota, è la Regione. (Rpi)