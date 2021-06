Covid: Piemonte, vaccinazioni in farmacia dal 18 giugno, da lunedì le prenotazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Adeguare al sistema vaccinale regionale le farmacie del Piemonte - afferma Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte - è stato un impegnativo lavoro di coordinamento: abbiamo dovuto mettere a punto un insieme di 500 hub singoli, con capacità però dimensionali ridotte e differenti. Abbiamo dovuto predisporre con estrema attenzione il sistema di prenotazione delle dosi vaccinali per ciascuna farmacia adeguato alla singola capacità di vaccinazione, quindi quello di consegna da azienda a distributore e poi a farmacia, e in ultimo abbiamo adeguato la nostra piattaforma di prenotazione facendola dialogare e interagire con quella del CSI”. “Ancora una volta le farmacie tutte, comunali e private, stanno lavorando e sono a disposizione delle istituzioni e dei cittadini per offrire un servizio puntuale e rispondente alle necessità di ciascuno”, aggiunge Mario Corrado, coordinatore regionale di Assofarm. (Rpi)