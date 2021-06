Covid: De Luca, sconcertante governo su vicenda Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo in queste ore a vicenda sconcertante rispetto a vaccino Astrazeneca. Il governo doveva garantire produzione autonoma di vaccini e garantire informazione scientifica semplice, univoca e affidabile. Non ha fatto né l’una né l’altra cosa. Dal punto di vista della comunicazione siamo di fronte a un vero e proprio disastro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)