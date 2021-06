Covid: De Luca, ieri record di vaccinazioni in Campania con 70mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo raggiunto il massimo di vaccinazioni: 70mila vaccinazioni, nella giornata di oggi superiamo 4 mln di vaccinati nell’ambito di cui 1,2 mln immunizzati con doppia dose. Vaccinati 5.600 dipendenti trasporto, aperta a Sorrento per personale navi da crociera, a Caivano nel Napoletano nuovo centro vaccinale. Ad ore finiamo quella del personale turistico alberghiero in costiera sorrentina, amalfitana, cilentana e campi flegrei dopo aver immunizzato isole". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)