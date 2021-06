Campania: De Luca, non voglio nemmeno commentare zona bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il 21 saremo in zona bianca, non voglio commentarla e lasciamo perdere che mi fa male il fegato. Ieri numero più basso di positivi, se Dio vuole continueremo a scendere. Abbiamo recuperato le dosi che non ci avevano mandato nei cinque mesi alle spalle, non abbiamo avuto ancora le dosi in più per la popolazione più giovane d’Italia. Per il resto, stiamo lavorando anche sui nostri ospedali". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)