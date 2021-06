Calcio: De Luca, orgogliosi di vedere Insigne numero dieci della nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parte oggi l’Europeo di calcio. Non diciamo niente, fino ad ora ci siamo divertiti con la nostra nazionale. Speriamo di farlo fino in fondo. possiamo avere una piccola soddisfazione: vedere Insigne nel ruolo del numero dieci nell’ultima partita ha fatto alcune cose di straordinaria qualità tecnica. È un motivo anche di orgoglio anche perché ha partecipato a Universiadi ed è stato calciatore che ha mostrato grande generosità contributo in battaglia contro il Covid". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)