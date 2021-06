Campania: Pellegrino (Iv), soddisfatto per approvazione velocizzazione iter legge sentieristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente soddisfatto della risposta ricevuta alla mia interrogazione presentata questa mattina in Consiglio regionale, che mira a velocizzare l'approvazione del Regolamento attuativo della legge regionale sulla valorizzazione della sentieristica approvata il 25 giugno 2020. La risposta manifesta non solo la volontà di stabilire il percorso per l'approvazione del Regolamento ma anche la definizione di tempi certi per la costituzione della consulta regionale per il patrimonio escursionistico che porterà alla stesura del Regolamento stesso. Un vivo ringraziamento lo esprimo alla giunta, e in particolare alla Direzione generale dell'assessorato all'Agricoltura". Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino capogruppo di Italia Viva in consiglio Regionale. (segue) (Ren)