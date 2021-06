Violenza donne: Meloni su Saman, da sinistra cinismo anche davanti tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cinismo della sinistra non si ferma neppure davanti alle tragedie. Dopo aver speculato sulla morte di Willy, di Seid e di molti altri ora è il turno di Saman, la giovane pakistana che secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dai familiari per il suo rifiuto di sottomettersi a un matrimonio combinato. Blaterano che se avesse avuto la cittadinanza italiana si sarebbe salvata. È vero l'esatto opposto invece: con le leggi che vuole la sinistra, sarebbero stati cittadini italiani i suoi presunti assassini prima ancora che lei, così che avremmo oggi una giovane donna uccisa da degli italiani". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "È così che la sinistra vuole risolvere il problema di comunità straniere che non si integrano e che continuano ad applicare una legge parallela in Italia. Invece di pretendere il rispetto delle nostre leggi e della nostra cultura da parte di chi arriva, la sinistra vuole regalare la cittadinanza a tutti, anche a chi vuole attuare la legge coranica in Italia. Trovo scandalosa l'omertà della sinistra e dei grandi media sulle moltissime donne alle quali è negata ogni libertà in nome dell'Islam. Ma per la sua battaglia immigrazionista la sinistra da sempre è disposta a qualsiasi cosa", aggiunge.(Rin)