Sardegna: il caso province in commissione Autonomia e Riforme

- La decisione del governo di impugnare la legge regionale 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale numero 2 del 2016, alla legge regionale numero 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali" sarà il primo punto all'ordine del giorno della seduta della commissione Autonomia e Riforme, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), che mercoledì 16 giugno, alle 10.30, sentirà in audizione l'assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna. "Attendo di leggere cosa ci sarà scritto nel ricorso, per conoscere le argomentazioni nel dettaglio - ha affermato Saiu -. Dalle notizie di stampa, tuttavia, le ragioni dell'impugnazione sembra che attengano più che a problemi tecnici a questioni di natura politica. Sembra che venga messa in discussione la competenza della Regione nell'organizzazione del sistema delle autonomie locali e questo, ovviamente, non è accettabile. Si tratta, infatti, - ha continuato - di una nostra prerogativa e non può essere cancellata. Trovo che siano pericolose le valutazioni che misurano l'esercizio della nostra autonomia rispetto alla popolazione. Se valesse infatti il principio che tutto deve essere rapportato al numero di abitanti, allora ad essere messi in discussione sarebbero anche i servizi essenziali, la nostra autonomia e perfino il fatto di aver diritto ad essere una regione. Per capire la pericolosità di questo ragionamento basterebbe pensare appunto ai servizi essenziali. Qualcuno infatti potrebbe dire, per esempio, che più di 30 ospedali sono troppi per 1.600.000 abitanti". (segue) (Rsc)