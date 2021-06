Rifiuti: Nappi (Lega), in Campania subito un termovalorizzatore di ultima generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati del rapporto Ispra sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti, analizzato stamattina sulle colonne de Il Mattino, confermano la necessità, più volte ribadita da Matteo Salvini di realizzare un termovalorizzatore di ultima generazione". E' quanto dichiara, in una nota, Severino Nappi, consigliere regionale della Campania e coordinatore della Lega a Napoli. "Ogni giorno - continua Nappi - i campani pagano inutilmente centinaia di migliaia di euro per smaltire, in altre regioni e paesi, 105 tir di rifiuti. Un fiume di denaro sprecato che invece potrebbe essere destinato alla rigenerazione dell'ambiente, alla salute dei cittadini, alla creazione di posti di lavoro. Non è possibile continuare con questa disastrosa e miope gestione del ciclo dei rifiuti sulla quale da decenni le sinistre consentono ad affaristi senza scrupoli di fare affari. Serve realizzare subito un termovalorizzatore moderno ed ecosostenibile, sulla scorta del modello danese in funzione a Copenaghen". "E così, in assoluta sicurezza per la salute dei campani, produrremo anche noi energia e quindi risorse al servizio della comunità. I campani lo meritano", conclude il consigliere. (Ren)