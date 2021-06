Molise: Fontana (M5s), ritardi nella erogazione contributi alle imprese penalizzate dal Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella prima edizione del bando, passata alle cronache col nome di 'click day', la regione Molise - osserva ancora Fontana - pubblicò l'elenco delle imprese beneficiarie in 28 giorni e inviò loro le pec di accoglimento dell'istanza dopo altri 20 giorni. Paradossalmente la regione Molise, nonostante le ben note carenze che la contraddistinguono, è stata più performante lavorando in autonomia rispetto ad oggi che, invece, si avvale dell'ausilio di un'intera azienda sub-regionale. Sviluppo Italia Molise è una società per azioni con 24 dipendenti, che costa ogni anno ai contribuenti molisani oltre 2 milioni di euro. Ciononostante, la partecipata sta procedendo con una lentezza disarmante alla pubblicazione degli elenchi delle istanze ammissibili. Eppure il suo compito, al momento, è limitato ad un mero controllo formale, salvo poi svolgere una successiva verifica documentale. Il risultato è tutt'altro che incoraggiante: ad oggi risultano vagliate appena la metà delle domande presentate. Siamo lontanissimi dalla concreta erogazione dei contributi alle nostre aziende. Viene da chiedersi - conclude l'esponente del M5s - di cos'altro si stia occupando la società in house e perché impieghi tutto questo tempo solo per pubblicare la lista degli idonei. Lista aggiornata a singhiozzi". (Gru) (Gru)