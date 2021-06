Covid: De Luca, Aifa ci dica cosa fare con chi ha fatto prima dose Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi aspettiamo pronunciamento del Cts che non è competente sui vaccini che è dell’Aifa. In questo momento io dovrei sapere dall’Aifa cosa dobbiamo fare con Astrazeneca. Ci stanno dicendo, dopo mesi precedenti, ora torniamo a somministrare vaccino sopra i sessanta. Noi somministreremo soltanto sopra i 60 anni. Ma quelli che hanno fatto la prima dose e sotto i sessanta che devono fare? E noi Regioni che dobbiamo fare? Questa domanda dovrebbe darla Aifa. Ad oggi siamo in situazione di totale confusione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)