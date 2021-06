Covid: De Luca, appello a cittadini di Napoli, vacciniamoci per città free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su vaccinazioni: rivolgo una sollecitazione ai cittadini di Napoli. Se vogliamo raggiungere l’obiettivo di somministrare prima dose entro inizio luglio almeno al 70 per cento e avere immunità di gregge. Mancano all’appello 300mila cittadini in fascia d’età superiore a 12 anni. A oggi somministrata 54 per cento. Sforzo ulteriore perché popolazione interessata più di 800mil, finora più di 500mila persone. dobbiamo aumentare questi numeri, invito i napoletani da 30 a 59 anni a vaccinarsi. Abbiamo sempre un 15-20 per cento che non intende vaccinarsi e può essere portatore di contagio, abbiamo le varianti che corrono: è indispensabile per dare serenità a famiglie compiere atto di ulteriore responsabilità. Abbiamo la possibilità di fare di Napoli una città Covid free ma ci vuole collaborazione di tutti". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)