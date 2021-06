Campania: De Luca, 330 progetti di viabilità per 640 mln di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoriamo a potenziare formazione post-diploma, nuovi Its in agroalimentare e meccatronica dove abbiamo domande di personale qualificato. Ottimi risultati sull’export farmaceutico e agroalimentare. Strappati 17 mln per zona industriale di Marcianise (Ce), arrivate dallo Stato per far fronte a crisi in quelle zone. Ottenuti 50 mln di euro per finanziare 67 progetti stradali per comuni al di sotto di 2mila abitanti. Complessivamente, la Regione Campania ha trasferito e finanziato progetti di viabilità a 330 Comuni per un importo di 640 milioni di euro". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)