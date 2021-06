© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un Paese strano: quando abbiamo raggiunto traguardi si diceva di grandi successi del commissario. Non c’entra nulla: le 500mila dosi di vaccino le hanno fatto le Regioni. A Roma fissano gli obiettivi, quelli che fanno o non fanno sono le Regioni, le Asl, il personale medico. Chiariamolo definitivamente". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)