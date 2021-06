© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non somministreremo Astrazeneca sotto i sessant’anni. Cercheremo di fare solo richiami ma sopra sessant’anni. Per il resto aspettiamo che il governo, Aifa dicano a Regioni cosa dobbiamo somministrare per under 60 nel richiamo. Speriamo di avere risposte chiare". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)