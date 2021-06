Campania: De Luca, entro luglio assumeremo 2650 giovani a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo concludendo un concorso per 650 assunzioni a tempo indeterminato nei centri per l’impiego della Regione Campania. A fine mese firmiamo i primi contratti, entro luglio ci auguriamo di mandarli tutti a lavorare più i 2mila giovani del concorsone, hanno fatto dieci mesi di formazione poi è stato deciso dal ministero della funzione pubblica un’altra prova scritta a inizio luglio e ci auguriamo tempi siano rispettati. Mentre a Roma c’è chi parla a ruota libera proponendo cose demenziali, ai giovani in Campania diamo il lavoro". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)